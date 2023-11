Bob Pop escucha los gritos en la protesta contra el PSOE y sentencia a este famoso presentador de TV

Europa Press via Getty Images

El escritor Bob Pop ha compartido en su cuenta de X (@BobPopVeTV), antes Twitter, uno de los momentos más comentados de la protesta que se celebró el viernes ante la sede del PSOE para criticar el reciente pacto con los independentistas.

Aunque con Junts per Catalunya todavía no se ha llegado a ningún acuerdo, los socialistas han conseguido cerrar una alianza con Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) en un documento que va más allá de la ley de amnistía.

Tras el controvertido enfado del presentador de televisión Pablo Motos, quien aseguraba que sentía "vergüenza" de ser español, el asunto sigue siendo objeto de debate días después.

"Probablemente, si ahora viajo fuera y me dicen que de dónde soy, diré que europeo, porque no quiero ser de un lugar donde parece ser que hay presos políticos. Este no es un sitio libre", dijo el de El Hormiguero.

El relato ha provocado multitud de reacciones, tanto de usuarios anónimos en redes sociales como de importantes y conocidos personajes públicos.

Uno de los que ha opinado ha sido Bob Pop, quién ha criticado que a Motos no le den vergüenza los gritos de "Viva Franco" que esta noche se han estado coreando en la manifestación contra el PSOE.

"Justo estos NO avergüenzan a Pablo Motos. Chica, ¡qué cosas!", ha señalado el escritor molesto y con tono irónico en la plataforma a través de un tuit que ha recopilado más de 6.000 'me gusta'.