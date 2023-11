Joan Baldoví firma una de las publicaciones del día al responder de este modo a Pablo Motos 

Pablo Motos es tendencia en X, anteriormente Twitter, desde primera hora de la mañana después de que se hayan viralizado unas declaraciones del presentador de El Hormiguero cargando contra el Gobierno de Pedro Sánchez a cuenta de la amnistía.

"Te puedo decir que llevo toda mi vida en los medios de comunicación, que ya son unos años, y nunca había sentido vergüenza de ser español. Nunca me había pasado. Y probablemente si ahora viajo fuera y me dicen que de dónde soy diré europeo porque no quiero ser español, de un lugar donde parece ser que hay presos políticos, por lo tanto este no es un sitio libre", dijo Motos durante la tertulia política.

Unas palabras que han llegado hasta la cuenta de X de Joan Baldoví, exdiputado en el Congreso y actual parlamentario en la Comunidad Valenciana, que no ha tenido reparos en responder de forma tajante al presentador el programa nocturno de Antena 3.

"En cambio yo he sentido vergüenza muchas veces cuando te escuchaba. Por eso, cambio siempre de canal cuando veo que apareces. Por cierto, lo que se acuerde lo votarán los representantes legítimos de los ciudadanos. Sientes vergüenza de esos ciudadanos?", ha dicho tajante el diputado valenciano.

Un mensaje que tiene ya más de 1.000 'me gusta' y cientos de interacciones de todo tipo con un alcance de más de 50.000 personas en dos horas.