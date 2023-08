Bob Pop responde con estas cinco claras palabras a las comentadas declaraciones de Alaska

El escritor Bob Pop ha compartido un mensaje que está siendo muy compartido en Twitter tras contestar a las comentadas palabras que la artista Alaska ha mencionado en una entrevista publicada este sábado en La Vanguardia.

"Apalear maricones sin consecuencias penales", ha asegurado el guionista en un tuit que en menos de 12 horas ya supera los 2.400 me gusta.

En la entrevista, la artista, sin nombrarla en ningún momento, ha hablado sobre la cultura de la cancelación y ha defendido que hay cosas que han cambiado en los últimos años y que antes se veían con buenos ojos.

Al hablar de La bola de cristal, cree que, en la actualidad, sería un programa que no podría emitirse ahora: "¿Te imaginas que ahora una niña de 15 años rueda Pepi Luci Bom? No, no es posible".

"Creo que somos la primera generación, los mayores de ahora, que por primera vez vemos cosas que no se pueden hacer que se hacían antes", ha defendido.

Alaska ha justificado que "normalmente es al revés". "Las generaciones más jóvenes van viendo que se pueden hacer más cosas. No es que todo sea así, hay otras cosas que antes no se podían hacer que se hacen, pero no deja de ser curioso", ha explicado.