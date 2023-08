Alaska se fija en los resultados electorales y acaba diciendo esto sobre "los partidos de extremas"

La cantante Alaska se ha pronunciado sobre los resultados de las elecciones generales celebradas el pasado 23 de julio y, como es característico en ella, no se ha mordido la lengua al ser preguntada por la aparición de partidos de extrema derecha.

En una entrevista en La Vanguardia, la artista ha hablado sobre el mítico programa que presentó en los años 80, La bola de cristal y ha reconocido que para ella fue "un premio porque la televisión me gusta".

"¿Te imaginas que ahora una niña de 15 años rueda Pepi Luci Bom? No, no es posible, creo que somos la primera generación, los mayores de ahora, que por primera vez vemos cosas que no se pueden hacer que se hacían antes", ha señalado.

Alaska ha justificado que cree que la situación era al revés y que "las generaciones más jóvenes van viendo que se pueden hacer más cosas". "No es que todo sea así, hay otras cosas que antes no se podían hacer que se hacen, pero no deja de ser curioso", ha añadido.

Tras ser preguntada si cree que, en la actualidad, cancelarían el programa, la artista ha destacado que "estaríamos cancelados por todos lados, como estar en tierra de nadie siempre, sería un problema por todos los lados".

En ese momento le han preguntado si es el reflejo de la aparición de los partidos de extrema derecha y Alaska no ha dudado en decir que está vinculado con "los partidos de extremas en general". "Los extremos se tocan", ha expuesto.

La cante cree que son momentos para que la gente se posicione "de una forma más radical entre negro y blanco" y ha terminado haciendo referencia a los resultados electorales". "Si nos fijamos, el 90% de la gente está entre el centro derecha y el centro izquierda. La mayoría de la gente quiere estar bien y que el que está al lado esté bien y punto", ha sentenciado.