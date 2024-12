Boticaria García deja una frase sentenciadora sobre las polémicas negacionistas de Miguel Bosé

La nutricionista referente Marián García, conocida como Boticaria García, ha concedido una entrevista en ABC, en la que ha hablado sobre varios temas relacionados con la alimentación, salud y algunos personajes que han suscitado la polémica por declaraciones negacionistas como el cantante Miguel Bosé y el futbolista del Atlético de Madrid, Marcos Llorente.

"No suelo meterme en charcos, pero si me preguntan yo respondo, sobre todo en temas tan importantes como el de la protección de la piel", ha advertido al principio de la pregunta. En primera instancia no les ha mencionado, sino más tarde tras empezar a abordar el tema del negacionismo.

De hecho, ha reafirmado que "el negacionismo en ese tema es algo que me duele especialmente". Algo que le ha costado entender es que en pleno 2024 haya que defender, todavía, la importancia de "protegerse del sol".

"Ante personajes como Miguel Bosé o Marcos Llorente, con mucho impacto mediático, hay que responder con firmeza, aunque a mí me ha dado problemas", ha razonado la nutricionista. A este tipo de problemas lo ha traducido como "denuncias, intentar buscarme las cosquillas".

"Todos los bulos tienen una patita de verdad, algunos se agarran a eso y lo sacan de contexto. El sol es necesario. Y tomarlo 10-15 minutos al día no te daña, pero eso no significa, como se ha dicho, que cualquier persona que lo haga progresivamente, cuando llega el verano, puede hacerlo sin protección", ha rematado.