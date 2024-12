Broncano cuenta lo que le pasó la primera vez que fue a DiverXo, el restaurante de Dabiz Muñoz

Dabiz Muñoz ha acudido a La Revuelta, el programa de David Broncano en TVE, donde está promocionando su nuevo documental para Netflix en el que habla de su vida y de su trabajo.

Al llegar el cocinero se ha visto la buena relación entre ambos. El propio Broncano ha contado que ha ido muchas veces a comer a los restaurantes de Muñoz, entre ellos DiverXo, con tres estrellas Michelín.

"He ido unas cuantas veces. Ha pasado una cosa, que esto nunca lo hemos contado en público. He ido alguna vez y a algún otro restaurante que tienes. Ha pasado una cosa que está feísimo. De inicio pensaba que era bonito pero luego me he dado cuenta de que es algún vicio tuyo conmigo que no entiendo", ha empezado diciendo el presentador.

Ha explicado Broncano que la primera vez que fue a DiverXo, "que es un sitio increíble, el mejor del mundo", se lo comió todo y Dabiz Muñoz se mosqueó: "Es un menú largo y yo no sé por qué a ti te gusta un poco que la gente acabe allí que no puede moverse y se enfadó porque yo me comí todo".

Ha apostillado el cocinero que la gente cree que en DiverXo "se come poco" pero allí se come muchísimo porque es un menú muy largo que dura casi cuatro horas: "No fue tanta comida lo que pasó que la última vez que fuiste a StreetXo los chicos te ficharon y yo te añadí dos o tres platitos extra a tu comanda".

"No quiero que me cebéis como a un gorrino", ha dicho entre risas Broncano. El presentador ha contado que estuvo en Londres cuando Muñoz tenía StreetXo y sin saber cómo, porque reservó de forma anónima, el cocinero se enteró y le puso "un banquete de comunión".