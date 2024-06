Buenas noticias para los celíacos: estas galletas de la infancia están disponibles sin gluten

La creadora de contenido Mery Rodríguez (@meryyrodriguezz2) ha dado un comunicado para "todos los celíacos del mundo" después del famoso producto de los supermercados que recuerdan a la misma infancia.

"Han sacado las galletas Dinosaurius sin gluten, no sabéis lo feliz que me ha hecho: no soy celíaca, pero tengo hipersenbilidad al gluten", ha expresado al principio del vídeo, que cuenta con más de 700.000 visualizaciones y 70.000 'me gusta'.

"Son minis, una monada y crujientes, saben igual que las normales, están muy buenas", ha opinado la joven 'influencer'. "Es lo mejor que han podido hacer", ha rematado.

El vídeo ha generado más de 500 comentarios. Uno de los más destacados es el del usuario Pedro, quien le ha preguntado que por qué sabe cómo saben las galletas de dinosaurios normales si no las pueden comer, pero le han respondido que ella sí que puede comerlas, en cierta medida.