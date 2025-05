Una argentina visita esta ciudad española y alucina: "Necesito que vean lo que ven mis ojos, no lo puedo creer"

TikTok sirve para conocer la opinión de extranjeros que vienen a España de vacaciones o a vivir y que acaban, en la gran inmensa mayoría de ocasiones, enamorándose de nuestro país, de la arquitectura, de las costumbres de cada zona y de la gastronomía que hay, así como del ambiente que se respira.

Una de ellas es la usuaria argentina @ludebesa, que ha visitado el País Vasco, en concreto Bilbao, y ha mostrado su admiración por todo lo que estaba viendo conforme recorría sus calles y plazas.

"No te puedo creer lo hermoso que es España. Estamos en Bilbao, en el País Vasco, y necesito que vean lo que ven mis ojos porque no lo puedo creer, lo precioso que es este lugar. Estoy que no puedo más, traten de entenderlo porque no sé, qué locura, qué hermosas vistas y bonita arquitectura", afirma, mientras enseña la ría y otras zonas de la ciudad vizcaína.

"Ahora vamos a ir a la parte de la costa donde están las playas y también es precioso me resulta como muy fino, muy elegante, estoy enamorada de Bilbao", añade la joven creadora de contenido, que explica que se maravilló de lo que estaba viendo desde el primer momento en el que fue al supermercado.

"Nos estamos quedando en una ciudad que está a 30minutos, fui al supermercado a comprar huevos y estaba viendo mientras caminaba y decía qué carajos", sentencia, mostrando la admiración de todo lo que estaba viendo.

De hecho, hasta va a uno de los principales puentes que cruzan la ría para hacerse una foto y un vídeo y tiene el infortunio de que casi se le cae el móvil al agua por el viento que había.