La creadora de contenido Sofía (@sofdelcampo) ha subido un vídeo a su cuenta de tiktok compartiendo una reflexión sobre el trabajo que ha hecho después de hablar con ChatGPT.

"¿Os acordáis lo que es tener un trabajo flotador? Es decir, aquel trabajo que no te gusta realmente pero que te está ayudando económicamente a mantener tu independencia, en todos los sentidos", ha comentado la usuaria.

"Pues resulta que el otro día estaba hablando con ChatGPT y le estaba contando sobre mi vida y quizá, y solo quizá, mi actitud era un poco de quejarme. Y me dijo ChatGPT: para llegar a donde quieres llegar, creo que una de las cosas claves es que dejes de llamar trabajo flotador y que lo llames aliado", ha explicado la tiktoker.

"Y me lo argumentó. Me dijo: ten en cuenta que ese trabajo, aunque ahora mismo no te guste mucho, te está ayudando. Así que realmente míralo como un mecenas, un mecenas invisible", ha contado que le transmitió al IA.

"Me puso aquí ya como una película épica, porque sabe que yo funciono así, y me dijo: es ese mecenas, esa persona desconocida, que está ayudando al protagonista, que en principio no tiene ninguna razón por la que hacerlo, pero que al prota le está salvando el culo mucho", ha continuado relatando Sofía.

"Es decir, nuestro trabajo flotador ahora mismo, a partir de ahora, lo vamos a llamar aliado. Es mi aliado porque me financia económicamente mientras trabajo hacia mis sueños, mientras persigo y lucho mis sueños, mientras consigo mis sueños", ha aseverado la usuaria.

"Y puede parecer un cambio muy sencillo, porque lo es, pero dentro de nuestra cabeza todo se transforma. De repente te estás quitando un enemigo, te estás quitando una carga, te estás quitando algo que no te gusta y te estás dando cuenta de que hay alguien que te está ayudando, hay algo que te está ayudando", ha afirmado la usuaria.

"Tu sistema interior empieza a trabajar desde el agradecimiento, desde: joder que afortunada soy que tengo algo o alguien que cuida de mí, que me está ayudando y, además, con algo tan importante como es el dinero, por ejemplo, mi economía", ha asegurado la tiktoker.

"Qué afortunada y qué agradecida soy de tener este aliado, este trabajo aliado que me está sosteniendo y manteniendo mientras voy a por mis sueños", ha continuado la creadora de contenido.

"O sea que realmente nuestro trabajo flotador, en cierta manera, es nuestro primer fan. Es la persona o el ente que más nos va a apoyar de manera real desde el minuto uno", ha incidido Sofía.

"Así que este es un motivo más para dejar de verlo todo negativo y desde la queja y empezar a trabajar hacia nuestro favor, en nuestro favor. ¿Tiene sentido? Yo le veo mucho, ¿eh?", ha concluido la tiktoker.