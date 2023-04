Un camarero se da cuenta de un detalle de las botellas de Coca-Cola y hace una petición

El usuario @abrigaca ha publicado un vídeo en TikTok asegurando que, aunque le encanta la Coca-Cola y es consumidor habitual, "hay una cosa que como camarero no se puede permitir".

Y es que son muchos los internautas que han sugerido lo mismo que este conocido camarero de las redes sociales. "Por favor, gracias. Os quiero mucho", ha terminado diciendo antes de finalizar.

Sin embargo, muchos usuarios, que son a la vez clientes, han señalado que lo mejor sería "abrirlas en las mesas". Por eso, la publicación ha recopilado en pocas horas casi 30.000 'me gusta' y cerca de 430.000 reproducciones.

"Quiero mandar un mensaje malo a Coca-Cola porque yo soy consumidor. Me encanta. Me bebe 267.000 (botellas) a la semana, pero hay una cosa que, como camarero que soy, no puedo permitir ni entender", ha empezado explicando.

Y es que, según este profesional de la hostelería, "las botellas cuando están cerradas son muy fáciles de distinguir" porque cada una de ellas tiene un color de chapa distinto: "La roja es la normal, la negra es la zero y la dorada es la zero-zero".

No obstante, ha continuado diciendo que, "la mayoría de las veces", los camareros ya llevan abiertas las botellas y que, si no hay otro distintivo visible en las botellas, les cuesta saber cuál es cuál.

"Se ponen en una bandeja" y el ángulo que queda desde arriba no deja distinguir cuál es cual. "¿Tanto cuesta ponerle un colorcito a la etiqueta o a la botella, además de a la chapa?", ha concluido este trabajador del sector que ha pedido a la empresa que "solucione esto" de cara al verano.