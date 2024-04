Candela Peña desvela lo que le pasa por la calle tras interpretar a Rosario Porto en 'El Caso Asunta'

La actriz española Candela Peña ha hablado para 'La Script', un podcast de cine y series de la mano de la periodistica y crítica María Guerra, sobre lo que ha supuesto interpretar a Rosario Porto en la miniserie de 'El Caso Asunta', que se estrenará el 26 de abril en Netflix.

Más bien ha hecho a referencia a que, cuando vas por la calle, "tu cuerpo no identifica que eres actriz". "Me han insultado muchísimo por la calle", ha expresado en la entrevista, que ha acumulado más de 6.000 'me gusta' en TikTok

"En Santiago he rodado cinco meses escuchando 'hija de puta, muérete'", ha expresado, aclarando que no solo ha recibido insultos por interpretar el papel de la madre de Asunta, sino por "sacar dinero de algo terrible".

"Nos han dicho muchísimas, muchísimas cosas, pero más al personaje de Rosario, y quien sabe un poco o ha visto cine, o le interesan los actores, lo primero es no juzgar a un personaje", ha manifestado la actriz. Luego ha puesto un ejemplo con su personaje, en el que ha contado que va a denunciar la desaparición de su hija en la escena tres.

Pero que sinmbargo, no se puede pasar seis capítulos disimulando que he ido" "Yo he hecho esto, no lo voy a decir, me he mantenido en la verdad de Rosario", ha rematado, refiriéndose a que ha interpretado a la madre de Asunta según el momento en el que se encontraba.