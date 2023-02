El importante cambio que sufrió el Hotel Juan Manuel tras el paso de Chicote

Tras una semana de parón, La Sexta ha vuelto a emitir este jueves Pesadilla en la cocina, el programa en el que Alberto Chicote trata de revertir la situación de bares y restaurantes que están en crisis o que no atraviesan su mejor momento. En esta ocasión, ha viajado hasta Camarzana de Tera (Zamora) para darle la vuelta al hotel-restaurante Juan Manuel.

Nada más llegar, Chicote va a buscar a José Luis Vega, el dueño del negocio, al que en el pueblo apodan como El Chicote de Zamora por su carácter. Tarda escasos minutos en comprobar el porqué del mote: le hace esperar y puede escuchar de primera mano su elevado tono de voz.

La grabación, que se realizó en abril del 2022, supuso un importante cambio en la vida del negocio. Chicote cambió el nombre para pasar de Juan Manuel a Vega, el apellido de la familia.

Pero no solo les hizo eso: también les decoraron la terraza, le cambiaron la estética del restaurante pintando detalles del Camino de Santiago, modificaron los adornos y la cubertería, les dieron más instrumentos de cocina y mejoraron el menú.

"Hemos hecho una carta inspirada en platos típicos de todas las ciudades en las que pasan la Vía de la Plata. Estáis en el Camino de Santiago y este era un buen hilo conductor", explicaba Chicote, antes de comenzar a desgranar la nueva carta.

Sin embargo, aunque desde el negocio reconocen que el menú era bueno, comentan que han tenido que hacer modificaciones y que en la actualidad tienen una mezcla entre productos suyos y de Chicote. "Mi padre ha basado la carta en lo que puede hacer él porque lo que te dan está muy bien, pero te tienes que adaptar a lo que tú puedes hacer", afirma Sergio, el hijo de José Luis.

De la reforma transmite su satisfacción, igual que del paso de Chicote por su local. "Se portó muy bien con nosotros y no tenemos queja para nada. Repetiríamos otra vez", asegura, aunque explica que el programa se basa en una especie de show y que no se ajusta completamente a la realidad.

"Nosotros tenemos la cocina limpia, los alimentos en buen estado, lo gestionamos bien, etc. Entonces, lo que hicieron fue que girara sobre el personaje que hace mi padre, su carácter, personalidad y que es verdad que le llaman sus amigos El Chicote de Zamora", explica, confirmando ese mote.

Sergio insiste en que tuvieron que desempeñar un papel porque "si fuera todo bien el programa no vendería y no tendría audiencia": "Mi padre nos atacaba a nosotros y nosotros a él, pero por ejemplo él no grita tanto como se puede ver en el programa. Además, ellos te dicen que les llamamos, pero no es así, nos llamaron ellos". Incluso el joven gerente reconoce que uno de los trabajadores del programa les dijo que lo llevaban bien y sin casi problemas, mientras que otros restaurantes eran un completo caos.

A la persona de Chicote también la elogia: "Nos trató muy bien. Es muy majo y vi que era buena persona. Una vez estuve hablando con él fuera del rodaje y me estuvo diciendo que tenía mucho caos y no paraba. Es. verdad que tenía una agenda que ni el rey, no le daba tiempo a nada, pero sí, me pareció una muy buena persona y muy maja".

Además, Sergio confiesa estar agradecido a Chicote por haber cambiado el nombre del local. "Lo cogimos hace 12 años y se llamaba Juan Manuel por el hombre que lo llevaba antes, pero yo a él ni lo he conocido. Chicote nos dijo que el negocio tenía que ser nuestro y Vega es nuestro apellido, así que en ese sentido tomó una muy buena decisión".

Esperan una mayor afluencia de clientes

El paso de Pesadilla en la cocina por Camarzana de Tera provocó todo un revuelo, tal y como recuerda ahora Sergio. "Vino todo el mundo. Estaba todo el pueblo el día siguiente. La gente esos días venía a ver qué se cuece", dice entre risas.

Los días siguientes a la grabación notaron un aumento en la facturación, aunque luego el paso del tiempo volvió a normalizar todo. "Quizás en agosto vino más gente que de normal, pero siempre es un muy buen mes y tampoco hubo una gran diferencia", destaca el hijo de José Luis.

Además, confiesa que uno de los motivos por los que aceptaron salir en el programa es para vender más platos de la carta, ya que indica que fundamentalmente venden bocadillos y menú del día.

"Teníamos una carta que no salió muy bien porque lo que más trabajamos son los bocadillos y el menú del día, pero esperamos que tras la emisión de Pesadilla en la cocina la gente pida más veces productos de la carta, que también supondría una mayor facturación", sentencia.

"No ganas dinero directamente, pero sí ganas la reforma, los instrumentos que te dan y la publicidad que te meten en la televisión porque pagar una publicidad tanto tiempo en televisión vale una pasta. Ahora cuando salga el programa y la gente que lo vea y pase igual entra a conocerlo", remata Sergio.