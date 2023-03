Un comensal que estuvo en 'First Dates' desvela cuánto se cobra por participar en el programa

Un comensal de 'First Dates' en el programa de Raúl Massana

El cómico Raúl Massana ha tenido en su programa a un hombre que participó en First Dates y ha contado algunos de los pormenores del programa que no se ven en pantalla. El comensal ha desvelado que lo mejor del espacio televisivo que presenta Carlos Sobera en las noches de Cuatro no es la comida sino la bebida "porque es barra libre".

También ha contado que el programa se graba a las 11 de la mañana y que le pidieron por favor que no hablase de comida durante la cita: "No se comía mal, sólo sé que pedí tartar de salmón. Efectivamente eran las 11 de la mañana y no desayuné".

Después ha intervenido Xuso Jones, que ha preguntado si fue al programa a buscar el amor "entiendo que no porque si no serías muy friki".

El hombre ha contado que estaba en un centro comercial y que llegó una mujer que trabajaba para el programa. Cuando lo llamaron para participar se pensó que era una broma de sus amigos: "Dijeron haz un vídeo y claro yo un vídeo lo más yonki posible en mi barrio con mis amigos con un bolsito y diciendo esto como es broma".

El cómico Raúl Massana le ha preguntado si su cita era una mujer con un tatuaje en el cuello y él ha respondido que "peor", que era "una catalana". "¿De dónde eres tú?", ha preguntado Massana. "De Madrid", ha dicho él. "Y de Vox, por lo que vemos", ha dicho después.

El comensal ha dicho que lo dice "por tacaña" porque le tocó pagar a él. Ahí ha contado que antes de grabar les dan 150 euros: "Te pagan 150 pavos y luego cuando acaba lo que es como la cita te dicen '¿quién ha pagado tú? Toma, el dinero y te lo devuelvo'".

Después ha contado que no son amigos a día de hoy pero que sí tuvo un lío con ella cuando acabó el programa.