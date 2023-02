Luisa explica todo lo que no se vio de su cita en 'First Dates': dice que fue peor de lo que parece

Luisa Fernanda se ha convertido en una de las heroínas de nuestro tiempo para muchos en redes sociales. La joven acudió a buscar el amor en First Dates y se encontró con una de las citas más virales de la historia del programa.

Hace unos días, su encuentro con Med Ouahbi fue muy comentado por los comentarios de éste sobre sus estudios de medicina, carrera que había estudiado.

La comensal ha subido ahora dos vídeos en TikTok hablando del tema, uno en tono de humor y otro ya más en serio. En el primero de ellos ha aparecido con la bata, la orla y e fonendo puesto para que la gente cuando la vea por la calle sepa que es médico.

"Si no me pongo todo esto, la gente no me cree por mi personalidad y mi forma de ser, lo cual me parece muy feo, porque se está encasillando a los médicos", ha comentado.

Sobre la cita en cuestión, ha dicho que "fue peor de lo que se mostró en televisión" porque se recortó mucho. Ha explicado que no se levantó y se fue porque su intención era ir a pasárselo bien y conocer a alguien: "Si cuadra bien y si no también porque la vida es corta".

Ha contado que estaba rodeada de cámaras y con su cita delante y no sabía dónde mirar porque estaba estresada. Al ser un programa muy visto en España, Luisa ha explicado que quiso mantener las formas y hacer "la cita lo más amena posible".

"Llegó un punto en el que estaba asqueada y enfadada. Los dos queríamos que se terminara la cita, pero yo no sabía qué hacer", ha afirmado antes de decir que los dos querían que se acabase la cita rápido pero no sabía que hacer.

También ha señalado que él parece que no quería parar la cita así que fue ella la que pidió la cuenta: "Pedí que nos trajeran la cuenta porque él no lo hacía. Después, me la pagó, pero lo hizo para quedar bien".