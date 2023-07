Un conocido 'youtuber' italiano prueba las nuevas pizzas de Mercadona y deja un veredicto rotundo

Pino Prestanizzi, dueño de la pizzería La Briciola, en Barcelona, y conocido youtuber, con más de 1,1 millones de suscriptores en la plataforma, ha dejado un veredicto rotundo tras probar las nuevas pizzas de Mercadona.

El famoso pizzero italiano ha compartido un vídeo en el que ha querido reaccionar a los dos nuevos productos que la cadena de supermercados española ha puesto a la venta en las últimas semanas.

"Estamos aquí sentados. Tienen buena pinta. Parecen fermentadas. No son congeladas, son de nevera. Una cosa importante, leer bien los ingredientes que tienen", ha señalado.

Pino Prestanizzi ha defendido que también se puede hacer una buena pizza en casa "de forma natural". "Soy contrario a toda la química, toda la mierda, todo lo preparado que está meses y meses. Si yo hago una masa, a los tres días tengo que tirarla", ha explicado.

Pero, tras hacer las pizzas al horno, el youtuber italiano ha mostrado su sorpresa. "La mesa es bella, parece más de pizza. Tiene buena pinta. He probado mucha mierda, con la vista ya no la comía", ha añadido.

"No puede ser. Hasta el queso funde. Mirad la fermentación. Bravo. Por fin, después de todo lo que he dicho yo de que no tiene fermentación, al final lo han entendido. Tiene buena pinta", ha destacado.

A la hora de probarla, el famoso pizzero ha asegurado que "tiene buen olor" y tras hincarle el diente ha dicho que "por fin, Mercadona, bravo". "Como pizza de supermercado precocinada, siete minutos en el horno, hay que hornearla bien, pero sabe a pizza", ha expuesto.