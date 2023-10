Critica la tapa que le han puesto en un bar de Burgos al pedir un vino: tremendo

El usuario de Twitter @jordiabogado ha publicado una fotografía de la tapa que le han puesto "en un bar de Burgos con restaurante" al pedir "un rico vino Ribera Roble".

"Mejor no poner nada que reírse de la gente", ha opinado duramente el tuitero, un comentario por el que ha recibido varios reproches por parte de algunos internautas de la red.

Asimismo, al final de la publicación ha señalado que no dirá el nombre del establecimiento, "no sea que vayan a poner una demanda en el juzgado".

La imagen muestra la tapa formada con un solo pico de pan y una loncha de embutido, la cual le han servido junto a la mencionada copa de vino que ha costado 2,70 euros.

En cuanto a los que han dicho que "la tapa es gratis", dando a entender que por este motivo no debería quejarse, él ha respondido que "no debe darse si no es de calidad porque ensucia la elección del vino y dice poco del lugar".

No obstante, también ha querido aclarar, para dar por zanjado el asunto, que "el vino sí es de calidad".