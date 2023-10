Desvelan qué pasó después con el coche que regalaron a Nano en directo en la tele: tiene mucha tela

Nano, el joven que hace unas semanas impactó a media España al contar sin heroísmos que tenía dos trabajos para sacar adelante a su familia, sigue mostrando parte de su día a día. Y una de las últimas cosas que ha desvelado ha sorprendido a multitud de personas.

Poco después de que su caso se hiciese viral, un empresario quiso ayudarle en directo en Canal Sur regalándole un coche. "No te va a costar nada. Solo tendrás que sacar el seguro (...) Te lo van a dejar totalmente revisado", le dijo.

Pero ahora el popular mecánico Ángel Gaitán ha publicado un vídeo en el que aparece revisando el vehículo en cuestión y mostrando el verdadero estado del coche.

Nano señala que, según le dijeron, el vehículo tenía 10.000 kilómetros solo. El experto lo mira y sentencia: "Está tirando aceite a chorros. A caballo regalado no le mires el diente, se suele decir, pero yo había visto el vídeo en el que la persona que te lo regalaba, con toda su buena intención del mundo, decía que te habían revisado el coche y te habían dado un coche perfectamente revisado".

Gaitán dice que el estado del vehículo es peligroso porque puede "gripar el motor": "Claro, si te estás quedando sin aceite. Te lo está tirando a chorros, literalmente. Eso lleva ahí un tiempo".

"Si te acaban de revisar el coche, este señor que te lo ha regalado tiene que poner inmediatamente una denuncia a quien lo ha revisado. Porque eso lleva ahí mucho tiempo. Claro, con 10.000 kilómetros la gente entiende que es un coche al que no hay que hacérsele nada. Está todo embadurnado de aceite", afirma el mecánico.

"Menos mal que lo hemos pillado a tiempo para que no se te rompa el regalo porque si no imagínate que en dos meses estás como empezaste. Con este coche así no se puede circular", zanja.