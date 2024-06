Critican a un rumano por llevar la bandera española y la andaluza y su respuesta es digna de aplauso

El creador de contenido Truco Rumano (@trucorumanooficial), un chico rumano que vive en España, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando una situación que ha vivido por llevar tanto la bandera de España como la de Andalucía en la muñeca.

Según ha explicado el tiktoker, mientras él se encontraba trabajando en la obra se le ha acercado un señor mayor español y ha exclamado entre risas burlonas: "Mira el rumano con la pulsera de España".

"Toma, llévate una de las dos, anda", le ha contestado el creador de contenido manteniendo la calma, a lo que el señor mayor ha respondido: "La andaluza sí, pero la española no", algo que ha sorprendido al tiktoker.

Tras esta situación el creador de contenido ha lanzado unas cuantas reflexiones en la red social: "No sé, yo estaría orgulloso de ver a un español con una pulsera de Rumanía en la mano porque diría hostia, este tío quiere a mi país".

"¿Y La andaluza sí y la española no? La verdad que eso no mola, la división entre una bandera y otra no mola, tienen que ir todos a una", ha añadido el tiktoker, en relación con el rechazo a la bandera española del anciano.