Cuenta el lío que se ha montado en el hospital tras el comentario de un señor a una trabajadora

La usuaria de TikTok @veganaynormal ha publicado un vídeo criticando lo que ha hecho un señor con la trabajadora de un hospital mientras esperaba su turno para pedir cita.

"Había un mostrado con dos mujeres. Una más o menos de mi edad y al lado una chica jovencitas, de unos 20 años y poco. Yo estaba con mi hija de casi doce", ha empezado diciendo para poner contexto.

Según ha contado, "ha entrado un señor de unos setenta años, ha ido al mostrador de la chica joven para pedir cita y de repente" ha empezado a decirle que tenía "ojazos, que era muy guapa, que la cara...".

Al instante, la mujer le ha mirado fijamente y ha ocurrido esto: "He intentado seguir con mi conversación y de repente me ha soltado que no le fuera a denunciar, porque como ahora en este país nos quieren quitar hasta esa costumbre tan bonita y tan española de decir piropos a las mujeres".

"Hasta aquí hemos llegado", ha manifestado, y así se ha dirigido al señor: "Le he dicho que, por favor, dejara de molestar porque estaba acosando a esta chica que, además, estaba trabajando y no podía decir nada".

También ha señalado que "si esto se lo dice en la calle, ella sí puede responder", pero no en ese momento, "así que es mejor callarse". Aunque el hombre reaccionó enfadado, la tiktoker ha asegurado que ella continuó "argumentándole que lo estaba haciendo mal".

Para terminar, ha lamentado que a día de hoy siga habiendo "impunidad" en este tipo de situaciones, aunque ha opinado que, "por suerte, ya se empieza a acabar".