Cuenta lo ocurrido con un empleado tras volver de vacaciones: todavía sigue alucinando

La empresa @zatecno, una distribuidora de materiales eléctricos, ha publicado el vídeo de uno de los responsables del lugar relatando la conversación que ha tenido con un joven trabajador de 20 años tras volver de sus vacaciones.

Tras contar "sus primeras vacaciones con amigos", el empleado se ha acercado al despacho de su jefe para darle "unos tickets de las vacaciones", dejando atónito a su encargado, que no entendía para qué hacía eso.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Resulta que, al decirle que "eran vacaciones pagadas", es decir, que se cobra el mes de manera habitual a pesar de haber disfrutado de esos días libres, el joven había entendido que la empresa le pagaría los gastos del avión, alojamiento, comidas y etc...

"Las vacaciones pagadas no son así, amigo. Las vacaciones pagadas quiere decir que tú no vienes, pero que sigues cobrando, no es que yo te vaya a pagar los gastos de estas", ha comentado entre risas para explicar la respuesta que le ha dado.

El trabajador ha salido de la oficina "muy triste" porque pensaba que la compañía le pagaría el viaje. "Le pedí permiso para contarlo. Ahora tiene que pagarlo todo (...) Vamos a tener que ayudarlo porque es un diez trabajando. Cosas que pasan, no sé", ha concluido el responsable, que todavía no daba crédito a lo ocurrido.