Cuenta qué le ha pasado en el nuevo restaurante de Dabiz Muñoz de Barajas: hay división de opiniones

El reconocido chef Dabiz Muñoz ha provocado estos días una enorme expectación al abrir un nuevo restaurante, llamado Hungry Club, en la Terminal T4 Satélite del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.

Eso ha provocado que muchos de los fans del cocinero se hayan desplazado hasta allí, incluso comprando vuelos que no iban a tomar, sólo para probar algunas de las creaciones de Muñoz.

En TikTok, varios usuarios han contado ya su experiencia allí y han provocado muy diversas reacciones. Por ejemplo, @breakfastalwayswins ha relatado que se pidió "un huevo volador", un sándwich que va con "huevo revuelto, stracciatella, un brioche delicioso y bacon".

"Os cuento. Bueno, bueno está. Buenísimo", reconoce antes de enseñar la cuenta: el sándwich le ha costado 16,50, un zumo de naranja 4,50 y un café 3,10, lo que hace un total de 24,10 euros.

"Cabe recalcar que también en las mañanas sólo sirven desayunos, entonces me perdí todo lo bueno: las pizzas, los hot dogs... Hay un montón de cosas. Seguro que están buenísimas, pero estás pagando el impuesto de Dabiz Muñoz y el impuesto del aeropuerto", avisa.

En las reacciones, hay quien considera que el precio es bastante asequible, teniendo en cuenta los precios de toda la comida que hay en el aeropuerto, y quien cree que es desorbitado.

"David Muñoz estafando otra vez???!!!! No puede ser.... 😏", dice una persona. Otro señala: "17 pavos un sándwich JAJAJAJJAJA".

Otros, en cambio, tienen una visión muy diferente: "Pues me parece barato, no se a qué sitios vas tú". Y orto señala: Los alquileres en el aeropuerto no son precisamente baratos, cada uno valora su trabajo y valor marca como quiere, pero se le ha ido un poco la mano con los precios".