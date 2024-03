Da un motivo por el que prefiere su ciudad antes que Madrid: una imagen vale más que mil palabras

La pareja de creadores de contenido Carlos García y Natalia Palacios viven en Málaga han respondido a un comentario que le suelen hacen mucho sobre por qué no viven en Madrid, sobre todo por las oportunidades laborales que tienen los influencers en la capital española.

"Natalia, ¿puedes coger el teléfono para esta gente?", le ha preguntado, subiéndose encima de un pequeño muro.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"¿Madrid? Esto no lo tiene", ha manifestado Carlos, señalando la costa y la playa de la ciudad andaluza. "Imagina salir de una larga jornada laboral y que este sea tu día a día", ha continuado Natalia.

Con cierta ironía (y mucha razón) ha recalcado que solo tienen "ochos días malos" al año en el que llueve un poco. "Cuando quiero me meto en el agua o me voy a comer un espeto, no tenéis ni idea de cómo se vive aquí", ha espetado Carlos.

"Es que te saldrán más oportunidades laborales para ser influencer, vente a Madrid... Es una mierda, hombre, lo mejor que hay es Málaga, ¿en qué ciudad te vas a tomar un Colacao fresquito a las siete de la tarde con estas vistas?", ha rematado.