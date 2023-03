Da la vuelta al mundo al contar cuánto le han cobrado por este desayuno: el Café de Tere responde

El Café de Tere, en Guayaquil (Ecuador), ha visto cómo su nombre se hacía famoso en medio mundo y no precisamente para bien: los precios de sus productos han provocado un intenso debate en las redes sociales y numerosas críticas.

Todo ello después de que la TikToker @Mayizambranov pusiese el grito en el cielo por lo que le habían cobrado por un desayuno. "Acabo de gastar casi nueve dólares (unos 8,50 euros) por un desayuno... tú te imaginarás el banquete que me di", comienza diciendo.

"Estoy sola un domingo, nueve de la mañana, no tengo efectivo, no hay cajeros abiertos donde estaba... Entonces me toca parar en un lugar para desayunar y lo único que se me ocurre es venir al Café de Tere porque digo: bueno, pues un cafecito, una empanadita, algo así rapidito, un desayuno baratito", prosigue.

Y luego muestra la imagen de lo que le sirvieron y subraya que el local estaba lleno: "Ecuador debe de estar repleto de multimillonarios para que coman aquí todos los días".

"Comí muerta de calor y sudando porque el lugar es una porquería", añade antes de calificar el servicio como "pésimo": "Consumimos y no exigimos nada mejor que esto. ¡Y ese precio, Jesús, casi me muero!".

Tras el revuelo que se ha provocado por ese vídeo, los responsables del local han dado su punto de vista el diario Expreso: "Nuestra postura ante las críticas de este tipo es no tomarlas en consideración ya que son basadas en odio de una persona que busca su minuto de fama".