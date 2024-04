Demuestran que la imaginación no tiene límites tras lo que han hecho en esta taquilla de una universidad

Hay momentos que se viven en los centros educativos que merecen ser dignos de ser contados en redes sociales. Pero lo que se ha encontrado uno de los estudiantes en su universidad llega a otro nivel.

La imaginación no tiene límites y eso lo han demostrado, con creces, algunos de los alumnos del sitio en el que estudia el usuario @maariogoomez_, tal y como él mismo ha mostrado en redes sociales.

Se trata de los cambios que han hecho en una taquilla muy concreta, la S5542, con fotografías y pegatinas que poco tienen que ver con los estudios que están cursando.

"La taquilla que me he encontrado hoy en la universidad", ha señalado, reconociendo que le ha pillado por sorpresa, aunque no ha sido al único, ya que miles de personas han alucinado en X.

En la imagen, aparece una taquilla con hasta ocho imágenes de Pablo Motos, algunas de ellas sin camiseta o haciendo ejercicio. Instantáneas que el propio presentador de El Hormiguero ha compartido en Instagram.

El mensaje se ha hecho muy viral en las últimas horas, con más de 17.000 me gusta y cientos de miles de reproducciones en la red social: