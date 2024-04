Una profesora española cuenta qué le ha pasado con unos niños alemanes: en todas partes cuecen habas

La profesora y usuaria de TikTok @lasaventurasdealba ha contado indignada lo decepcionada que ha salido de una clase de alumnos alemanes, explicando la situación actual del país germano en cuanto a educación.

"Salgo impactada de una clase y esto es algo que me pasa habitualmente, pero lo de hoy ha sido tan extremo...", ha expresado la usuaria al principio del vídeo, que ha acumulado más de 8.500 visualizaciones y una treintena de comentarios.

Ha mencionado que, algo que ya ha hablado incluso con sus compañeros, es que la educación en Alemania "ha bajado muchísimo". En concreto se ha referido a que los niños no escuchan: "Hago todo por tener su atención".

Les hizo hacer un ejercicio en la que había una serie de dibujos y debían tachar los queno tuvieran agua o el que no necesitara agua. "Dijimos al principio que el limón sí tenía agua, también en medio y al final, no sé cuantas veces lo he repetido", ha expresado, añadiendo que al final de la clase preguntó de nuevo lo del limón y todos los niños contestron con un "no".

"Cada vez veo que hay más falta de atención y donde reside el mayor problema es en casa, veo menos líomites, están más con las pantallas", ha dicho. Ha rematado con que antes de tener hijos hay que pensar si realmente los quieres.