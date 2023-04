La despedida de soltero más cruel y surrealista: la tortura a la que le someten sus amigos no tiene comparación

Un momento tan importante en la vida como es casarse, en la mayoría de casos llega precedido de una despedida de soltero/a que ponga fin a la etapa de soltería, un evento que puede sacar a la luz la mayor de las crueldades por parte de amigos y familiares.

Es muy habitual encontrarse a muchos de los solteros ridiculizados en público, con adornos provocativos o directamente con accesorios subidos de tono (penes o vaginas de plástico en la cabeza, pancartas con comentarios obscenos...) y visibles para todo el mundo, pero en esta ocasión, la tortura a la que fue sometido este prometido, trasciende todo lo imaginable.

El tiktoker @pasea_madrid, se encontró a un joven atado con cadenas a una farola, caracterizado con maquillaje como si fuera un gato, con una camiseta del Barcelona, una cerveza en la mano y una caja en el suelo en la que, a cambio de una foto, tenían que dejar un euro.

Ante lo llamativo de la escena, el usuario de la red social se acercó al chico, en la calle Montera y mantuvieron un diálogo que posteriormente publicó en Tiktok.

"Este tal Óscar se va a casar y, ¿qué han hecho tus colegas contigo?", preguntó el internauta. "Son las cuatro menos veinte y llevo desde las once de la mañana atado a una farola consiguiendo fotos por un euro. Además soy del Madrid y me han obligado hacer el Tour del Bernabéu con la camiseta del Barça. Me llevan puteando desde las nueve de la mañana", lamentaba entre risas el prometido.

"Ellos se han ido de comida y ya habían reservado para ocho y somos nueve, lo han hecho premeditado", comentaba un Óscar que estaba comiendo y bebiendo gracias a la buena fe de algunas personas que pasaban por delante de él.