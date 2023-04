Se fija en esta comentada imagen y va camino de récord con su aplaudida reacción

La usuaria de Twitter @albagarnie ha formado un importante revuelo en la red social al recuperar la comentada imagen de un plato típico de Albacete que no todo el mundo conoce.

Se trata, ni más ni menos, que del conocido hornazo albaceteño que se suele comer en Jueves Lardero, antes del inicio de la Cuaresma, día en el que se da comienzo al Carnaval.

Después de ver que otra persona había puesto en valor el bocadillo de calamares que se suele comer en los alrededores de la Plaza Mayor de Madrid, la usuaria ha reaccionado de la misma manera con el hornazo.

Tras publicar la imagen, que no es la primera vez que se hace viral en Twitter, ella no ha dudado en tirar de ironía. "Siento pena por aquellos que no son albaceteños y no han probado esto", ha asegurado.

Un mensaje que acumula cientos de comentarios de algunas personas que no dan crédito al plato típico de Albacete y que ha servido a muchos para compararlo con algo que se estudiaba en el instituto.

Un de ellos, el usuario @minimo3C ha bromeado con el plato y la frase que ha usado acumula más de 59.000 me gusta en pocos días: "¿Nena estás bien? Apenas has tocado tu célula eucariota". Pero no ha sido el único que ha caído en lo mismo.