Se despierta de la anestesia y se pone a hablar en otro idioma: su madre no entiende nada

El usuario de TikTok @deltomico ha publicado un vídeo de la surrealista conversación que tuvo con su madre, porque el efecto de la anestesia todavía no se le había pasado, después de despertarse de una cirugía.

"Desperté loco y me puse a hablar inglés", ha empezado diciendo el internauta. "Fine" fue la primera palabra articulada por el paciente cuando su madre le preguntó qué tal se encontraba.

La publicación ha recibido una multitud de comentarios de usuarios que no han podido evitar reírse de la situación, además de recopilar en pocas horas más de 100.000 'me gusta' y 510.000 reproducciones.

@deltomico Literal me entere todo cuando me levante, no me acordaba de nada 👍🏻 Like para la Fabi bilingue ♬ sonido original - Tomi Pedra

"Bien. Me arrancaron el brazo. No sé como fue (la operación). No siento el brazo. Estás muy cerca (...) ¿Entiendes lo que te digo?", le dice a su madre. Todo, por supuesto, hablando en inglés, a pesar de que su lengua materna es el español.

"¿Qué te hicieron? ¿No sabes cómo te fue? ¿No sientes el brazo? (...) No, no entiendo lo que quieres", y es que la progenitora no estaba comprendiendo que su hijo le estaba pidiendo espacio porque el teléfono con el que estaba grabándole estaba "muy cerca" de su cara.

El vídeo termina con la madre y su hijo intentado comunicarse, pero sin mucho éxito, lo que ha provocado una multitud de mofas en la red.