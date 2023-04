'El Intermedio' recrea el accidente de Juan Carlos I en Botsuana: no se dejan ni un detalle

El presentador de El Intermedio, El Gran Wyoming, reencarna, al más puro estilo humorístico, al rey Juan Carlos I en su viaje a Botsuana para conmemorar el undécimo aniversario del accidente que sufrió durante el viaje, al que acudió junto a su examante Corinna Larsen.

Se descubrió porque tuvo que ser operado de urgencia en 2012 después de sufrir una caída, con la que se rompió la cadera, durante su estancia en el país sudafricano al que había acudido para practicar una cacería.

El cómico Dani Mateo representa a un "ayudante del monarca" y la colaboradora habitual del programa Cristina Gallego a Corinna Larsen. "Desde cómo se produjo el accidente y la interminable lista de 'las otras' de las que tenía que despedir hasta cómo surgió la mítica frase 'Lo siento, me he equivocado, no volverá a ocurrir'", han explicado desde La Sexta.

"Recuerdo que me habías prometido que iríamos de safari con el niño y luego sobrevolaríamos el (desierto) Kalahari en avioneta", empieza reprochando la actriz al emérito, que responde así: "Cari, te juro que mañana vamos, y dile al niño que le voy a enseñar a tirar con la escopeta".

"Mira no quiero saber nada de vosotros. Sabía que me tenía que haber ligado al príncipe Carlos. Ese sí sabe tratar a sus amantes", dice la supuesta Corinna. Después de salir del plano que recreaba el mencionado paraíso natural, aparece Juan Carlos I dolorido en una hamaca.

"Si no lo cuento, diles que siempre fueron lo más importante para mi. A mi familia no, al resto. A Corinna, Bárbara, a la Moncha, Marta, Alicia..." y así continúa, tirando mucho de ironía, "20 minutos después" mientras nombra la larga lista de amantes.

"Tranquilo, majestad, que solo se ha roto la cadera. Siempre pensé que sería perreando y no yendo a hacer pis, que ya es mala suerte", dice Mateo haciendo de ayudante y mofándose de él. Y al instante aparece, de nuevo, su amante: "Nuestra relación también se ha roto".

Después de las quejas de la susodicha, responde el emérito: "No seas así, mujer. Verás como se te pasa con el regalito que te voy a hacer. Bueno, los 65 millones de regalito, que no está mal".

Tras el rifirrafe, Juan Carlos I se pone a hablar con el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), para pedirle el (avión) Falcon y así poder volver a España, un tema que también ocasionó gran polémica. De hecho, el Ejecutivo de aquel momento tuvo que salir a dar explicaciones para asegurar que ese traslado no le había costado dinero al Estado.

La última escena del sketch se desarrolla en el mencionado avión privado, donde hablan de "la explicación que habría que darle a la prensa". Antes de terminar, se dirige a su amante para pedirle perdón y soltarle la famosa frase de "no volverá a ocurrir".