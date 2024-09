Dice que en España hay algo más peligroso que la delincuencia: cuenta qué es y los españoles saltan

El popular usuario de TikTok argentino @vacofran ha hecho saltar a numerosos españoles al contar lo que, a su juicio, es "más peligroso que la delincuencia" en España.

"Quiero que sepan que acá en España hay algo más peligroso que la delincuencia. Y lo más peligroso son la tiendas porque venden la ropa más barata del mundo y te hacen gastar un montón de guita", empieza diciendo.

"Miren toda la ropa que me compré, súper mega barata. En todas estas bolsas que ven sólo me gasté 200 euros", asegura antes de celebrar que le gusta "toda la ropa" que se compró.

Luego va enseñando prenda por prenda y mostrando que, por ejemplo, algunas camisetas le costaron 16 euros.

Y tiene unas palabras especiales para Bershka: "No me puedo creer toda la ropa linda que tienen en ese lugar. Fue el último lugar al que fui y me arrepentí porque tenía que haber ido el primero porque me quería llevar todo".

En las reacciones, abundan los españoles que subrayan que esa ropa no tiene nada de barato. Estas son algunos de los comentarios: