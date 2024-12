Difícil ser más claro que esta respuesta a quienes critican las traducciones de películas al castellano

El creador de contenido Kappah (@kappahhh4) nunca se corta en sus opiniones acerca de cualquier tema, defendiendo siempre su perspectiva con sus argumentos. Esta ocasión no ha sido para menos al ver la gran cantidad de críticas de parte de miles de usuarios latinoamericanos a las traducciones y doblajes de películas y personajes del cine y televisión a la versión del español de España.

"Una pregunta para los latinos, ¿de verdad os pensáis que en España llamamos a Batman 'El flipante caballero murciélago de la noche'? ¿O es una broma? Siempre es lo mismo, os inventáis que en España traducimos una película de una manera que no hacemos", ha expresado al principio del vídeo.

Para seguir con su respuesta ha dado los dos ejemplos que, según cuenta, siempre han utilizado. "Usáis siempre los mismos ejemplos: 'Por qué llamáis al Kamekameha, Onda Vital, por qué llamáis la película Rápido y Furioso, A todo Gas'", ha expresado, respondiendo directamente: "Porque NO están hechas para vosotros, sino para la gente que vive en España".

"Igual que en España, a nadie le gusta el doblaje en español-latino, pero porque no somos latinos y no está hecho para nosotros, os cuenta entenderlo", ha opinado. Sobre todo ha destacado que se tratan de adaptaciones, no traducciones. "Tú a Londres y yo a California se llama así porque la película en inglés se llama 'La trampa de los padres', que no tiene sentido en español", ha dicho.

Entre esas y otros muchos ejemplos que ha puesto, como Monstruos SA, Inside Out, Solo en casa, etc. "Os lo inventáis y como sois tantos, la mentira cobra vida y os pensáis que es de verdad", ha rematado el joven.