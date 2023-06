El director de viajes de 'National Geographic' señala esta ciudad como una de las más sobrevaloradas

Javier Zori, director de viajes de la prestigiosa revista National Geographic, ha nombrado una ciudad cuando le han preguntado por un destino que, en su opinión, esté "sobrevalorado".

En una entrevista en el podcast El Paripe, el periodista ha empezado reconociendo: "Estos me van a matar, pero para mí uno es Dublín. No es que esté sobrevalorado, es que era una ciudad divertida cuando era barata".

En su opinión, "ahora ya no es divertida y ya no es barata": "Es una ciudad que tenía el encanto en tanto en cuanto cómo te lo pasabas, los pubs y tal. Ahora los pubs se están convirtiendo en cafeterías".

"Para que os hagáis una idea, en Irlanda antes era legal no ir al trabajo por culpa de la resaca. Ahora ya no. Es un país que se ha puesto serio y ya no es divertido", se ha lamentado.

Hace unas semanas, los analistas de la web británica KingCasinoBonus analizaron las reseñas online de ciudades de todo el mundo e identificaron las que, según aseguran, son las localidades "más sobrevaloradas" del mundo.

Según explicaron, para elaborar ese ranking hicieron un "análisis exhaustivo" utilizando sitios de opiniones como TripAdvisor y "evaluaron decenas de miles de valoraciones de las 85 ciudades más populares según los turistas occidentales y sus 20 lugares de interés más valorados".

La ciudad que tiene el dudoso honor de encabezar esa clasificación es Bangkok, la capital de Tailandia, seguida de Antalya, en Turquía, y de Singapur.

En cuanto a las ciudades españolas, la ciudad "más sobrevalorada" según ese ranking sería Barcelona, que ocupa el puesto 12 en el mundo. Dentro de esa localidad, se afirma que el monumento o lugar más sobrevalorado es el Parque Güell.