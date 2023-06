Una española enseña dónde vive en Suiza y la gente no da crédito: lo han visto más de dos millones

La usuaria @honolalab_, una española que vive en Suiza, está arrasando en esa red social tras mostrar en un vídeo el lugar donde vive: a un paseo de Alemania y de Francia.

La mujer muestra lo que ella denomina "paseo de los tres países": "Comienzo desde Suiza hacia Francia bordeando el Rin. Aquí no hay frontera física, sino más bien una señal que te indica que has cambiado de país, cosa que se percibe enseguida también por la arquitectura y porque ya no tengo datos en el móvil".

La usuaria explica que, aunque su casa está en Suiza, se encuentra a solo 10 minutos de la ciudad francesa de Huningue: "Una vez en Francia tengo otros 10 minutos hasta Alemania, que es justo lo que hay enfrente".

Explica que para llegar a ese otro país cruza un puente por el que van muchos franceses a hacer la compra a Alemania porque es más barato. Y justo desde allí se pueden ver a simple vista los tres países.

Una vez en Alemania, dice que hace compras en un supermercado que le encanta: "Y esta vez sí cruzo una frontera física y aquí puedo desgravarme el IVA y ya estoy otra vez en Suiza, que me recibe con este precioso atardecer".

"La verdad es que a mí me encanta vivir en Suiza y, sobre todo, en la frontera", acaba diciendo en un vídeo que en un día se ha visto ya más de dos millones de veces y ha generado una multitud de reacciones.

Entre ellas las de un usuario que ha expresado: "El sitio donde no sabía que quería vivir". "Tía, adóptame, sé hacer paella", ha añadido otro. Y un tercero: "Qué maravilla de ubicación!!".