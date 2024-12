Dos estadounidenses cuentan en español como hacer una tortilla y las redes se derriten con ellas

La usuaria de TikTok Morgan (@m0rganspam.spam), una chica estadounidense que está aprendiendo español, ha subido un vídeo a su cuenta de la red social haciendo junto a una compañera una presentación en español sobre cómo hacer una tortilla.

"Hola, me llamo Morgan", "Hola, me llamo Yosi. Y bienvenidos a nuestro programa de cocina", han comenzado las amigas el vídeo, el cual ha alcanzado ya 2,8 millones de visualizaciones y 492.000 me gustas.

"La primera parte es encontrarte un huevo y romperlo en un bol. Mezcla el huevo antes de añadirlo a la sartén. Luego añade queso, sal y leche para que quede más sabroso. No toques la sartén porque está muy caliente", han ido relatando la estadounidenses.

"Ahora lo fríes y lo volteas en tres minutos, lo pones en un plato y disfrutas. El plato es muy sano y tiene mucha proteína, es perfecto para desayunar", han concluido finalmente su presentación, aunque con unos cuantos errores de conjugación.

"Así nos vemos hablando inglés"; "El presentación es muy bien"; "Amo a los americanos hablando español"; "No puede ser que yo hablé así inglés", han comentado algunos de los usuarios.