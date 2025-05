Esto es lo que le pasa en la frontera de Uzbekistán al español que está viajando hasta Japón en coche

El creador de contenido Fabio Belnome (@volatadipeluca), el español que está viajando de España hasta Japón durante tres meses en su coche Fiat Marea del 1998, ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok contando lo que le ha pasado al salir de Uzbekistán y entrar en Kirguistán.

Ayer salí de Uzbekistán y entré en Kirguistán. Los dos países me hicieron vaciar el coche entero para ver lo que llevaba. De salida y de entrada. Lo curioso fue que cuando salí de Uzbekistán, estoy en la ventanilla donde el pasaporte y el militar me dice déjame tu teléfono.

Y yo, uy. O quiere ver mis fotos o le va a hacer la foto a algo en su pantalla. Coge el móvil, pone la cámara y le hace una foto a algo. Y yo, no. No creo que me esté enseñando a su familia. Seguramente será una multa.

Y me da el teléfono. Dice Google Translator. Lo abro y eran tres fotos, tres multas del Marea. Multas por exceso de velocidad. Uzbekistán está lleno de radares, pero lleno.

Pero yo pensaba que eran de mentira. Digo, no puede ser que hayan tantísimos radares. Es que tienes que ir todo el rato pendiente y de noche no se ven.

Todas las multas fueron de noche porque no los vi y me pillaron tres veces. No me dejaban salir del país, sino las pagaba, evidentemente. Vamos a empezar de menos a más. Bueno, primero os enseño las multas.

Son estas. Estas son las fotos que hizo el militar. Mirad qué bien se ve la matrícula hispana. Tenemos en el número 3 multa en Gizat. El 15 de abril a las 8 de la tarde. Velocidad permitida 70, velocidad registrada 79, más 9. 375.000 sum, que son unos 28 euros.

En el número 2, el 14 de abril a las 8 y 25, también de noche. Velocidad permitida 70, velocidad registrada 85. más 15 kilómetros por hora, 375.000 sum, o sea, los mismos 28 euros y en el número 1, multa también en G-Sax, el 15 de abril a las 8.26.

10 minutos más tarde de la primera, en una zona de 70 a 97 kilómetros por hora, exceso de más 27 kilómetros por hora, 1.875.000 sum que son 140 euros total, que yo pongo las 3 fotos en chat GPT y le digo, ¿qué está pasando aquí? Dime todo.

Entonces estoy hablando con ellos y me dicen, bueno... pues tu visa aquí no funciona y digo vale pues déjame volver a entrar al país saco dinero no metí y me vuelvo.

No, no, no. Y no nos entendíamos. Y hay un momento que me dan un papel y me hacen un 50% de descuento. Es decir, de 200 euros pasa a 100 euros. Porque me había hecho muy amigo de los militares, uno me pidió el Instagram, entonces empezamos a hacer como más lazos.

Y digo, vale, brutal, 100 euros. Me dice: ¿tienes dólares? Y digo: sí. Me dice, tiene que ser dólares perfectos, igual que en Turkmenistán, perfectos. Y digo, no te preocupes. Voy al coche, cojo un billete de 100 y se lo doy.

Me dice, no, 100 más 5. Y digo, ¿y esos 5 para qué son? Bueno, me estás haciendo 100 euros de descuento, no me voy a quejar. Le di 100 dólares y 5 dólares. Todos muy amigos y me dejaron ir.

Y al entrar en Kirguistán, me revisan todo el coche y el militar que me tocaba a mí me dice, ¿hablas ruso? No. ¿Hablas turco? No. Le digo, hablo español, italiano, inglés. Me dice, espera. Se saca el móvil, llama a una mujer, se pone una señora y la señora empieza a hablar en italiano.

Me dice: es mi hijo. Entonces, él le hablaba a su madre en ruso, su madre me hablaba en italiano, yo le hablaba a la madre en italiano y la madre le hablaba a su hijo en ruso. Y así nos acabamos entendiendo y me dieron un documento que he de presentar en las aduanas rusas.

Digo, pero si entre Kirguistán y Rusia hay Kazajistán. Pero bueno, yo tengo aquí un documento por si acaso. Me ha sorprendido mucho que las aliadas de Uzbekistán y la entrada a Kirguistán fueran tan complicadas cuando han sido los países o están siendo los países más amables de todos. A veces hay cosas que no se entienden.