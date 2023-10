Dos madrileñas dicen por qué NO hay que vivir en Australia: lo tienen claro y solo llevan 3 semanas

La usuaria de TikTok @ixfonseca18 ha publicado un vídeo junto a su amiga explicando las razones de por qué no hay que irse a vivir a Australia, ya que ellas residen allí actualmente.

Antes de nada, aconsejan "no ir solo", es decir, mudarse con algún conocido, como en su caso. En segundo lugar, recomiendan "no fiarse de las agencias porque te venden Australia como el paraíso" y no es así, han opinado las chicas.

"Llevamos tres semanas y estamos todavía en un hostal. Hemos encontrado apartamento, pero hasta el 18 de octubre no nos lo dan", han continuado manifestando sobre el alojamiento.

Asimismo, han asegurado que, si vives en un piso de alquiler, lo harás "entre ratas y chinches". De hecho, señalan que, "si alguien quiere aprender inglés", es mejor hacerlo en un país más cercano a España.

"Nos ha pasado de ir a ver un sitio y encontrarnos cucarachas, el baño lleno de mierda, cuchillas por el suelo, pelos, moho.. En los hostales de aquí la gente comparte sartenes, tenedores, cuchillos.. y aquí no friegan", han seguido diciendo.

En cuanto al trabajo, han querido desmentir que lo encuentres rápidamente: "Te piden muchísimos requisitos. No les sirve con que vayas, tengas buena actitud y sepas inglés (...) Todas las cartas que te tienes que sacar, que valen dinero y que las tienes que aprobar".

"Se supone que son fáciles. Ya veremos, porque, claro, hay que sacárselo. Esperemos estar en Madrid en un par de meses. No, es broma, esperamos encontrar trabajo", han relatado.

También han asegurado que se pasan el día "yendo por tiendas y restaurantes echando currículums, y por Internet". Y han hecho esta jocosa petición para terminar: "No sé si os damos pena, pero compartirlo un poco y así nos dais dinerito, porque si no vamos a volver a Madrid en una semana".