El abogado más seguido de España enseña, de primera mano, la "liada" de muchos pisos en Madrid

Andrés Millán, el abogado más seguido en las redes sociales en España y conocido en Internet como @Lawtips, ha enseñado de primera mano la concurrida "liada" que se llevan a cabo en muchos pisos. En esta ocasión ha sido específicamente en Madrid, encontrándose en una vivienda de pocos metros cuadrados, pero con dos habitaciones.

"Estamos en Madrid, un lugar en el que un piso de 20 metros cuadrados te cuesta 200.000 euros y fijaos en esto que hacen", ha afirmado al principio del vídeo, que en apenas unos días ha cosechado más de 21.000 'me gusta' y casi medio millón de visualizaciones.

Ha advertido que el piso que ha enseñado en el vídeo podrían venderlo (no significa que se pueda legalmente) como si tuviera dos habitaciones. Ha enseñado que una de las habitaciones se conecta con una pequeña escalera en medio de la casa y que no tiene barandilla, ni ningún tipo de pasamanos.

"Resbalan bastante, toda altura que supere los 55 centímetros, de acuerdo al código técnico de edificación, debe tener pasamanos por un lado. Si son 120, en ambos", ha afirmado, demostrando la dificultad que hay también tanto para subir como para bajar: "Hay que hacer parkour".

Al subir, las vigas del techo estaban a la altura de su pecho, pero ha destacado principalmente que para que un habitáculo se considere una habitación debe tener, al menos, una ventana. "Esto no tiene ningún tipo de ventana por ningún lado, por lo que no lo sería y no se puede vender como una habitación", ha explicado.

Aunque parezca algo muy sencillo de saber, ha explicado que una ventana como tal significa que conecte con el exterior tanto en iluminación como ventilación, pero "no vale que sea un hueco diminuto" y tampoco valdría que una ventana conecte con otro dormitorio.

Por lo tanto, ese piso en específico, "no se podría vender como un piso de dos habitaciones". Han sido más de 1.300 comentarios con opiniones de todo tipo. Uno de los más destacados ha sido el del usuario Vicent, que ha tirado de ironía: "Encima de las vigas puedes poner un tablero con un colchón y le sacas una tercera habitación".