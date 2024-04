Lawtips, el abogado más famoso de TikTok: "No se está facilitando que el ciudadano comprenda la ley"

Andrés Millán es el abogado de España con más seguidores en las redes sociales, donde ha creado una marca personal consolidada que se ha establecido como 'Lawtips'. El joven gallego nació en el 1996 en Santiago de Compostela, pero ha vivido toda su vida en Coruña, es uno de los pioneros de la divulgación sobre contenido jurídico en TikTok.

Fue en marzo de 2020, en plena pandemia por el COVID-19, cuando decidió dar el primer paso en la red social de origen chino publicando su primer vídeo. A partir de ahí fue acumulando un prestigio como abogado y creador de contenido que lo han catapultado hasta una cifra de casi 3,4 millones de seguidores entre TikTok e Instagram y casi 200.000 en Linkedin.

Internet le ha abierto muchas puertas hasta que tuvo la oportunidad de fundar el despacho de abogados online 'Distrito Legal' junto a Xavi Abat (conocido como @elabogadodetiktok), con el que forma un dúo reconocido y natural.

- ¿Cuándo decidió empezar a publicar vídeo en redes sociales comentando cuestiones relacionadas con el derecho jurídico? ¿Y por qué?

Desde que estudiaba la carrera, Derecho y ADE, sentía que no se nos enseñaba en el colegio, en el bachillerato, ni en la universidad, salvo los que estudiamos Derecho, cuestiones tan básicas como qué derechos tenemos en los alquileres, cómo hacer la declaración de la renta, cómo firmar una hipoteca, qué cláusulas son abusivas, cosas que nos afectan a todos. Y tenía claro que a alguien que diera píldoras informativas fáciles de entender para todos los públicos en las que explicara las reglas del juego al que todos jugamos, que es el derecho, sería algo que despertaría interés y que podría ayudar mucho a la sociedad. Empecé en TikTok porque en ese momento era la red social con mayor capacidad de crecimiento orgánico. Había mucha demanda de contenido, pero muy poca gente ofreciéndolo y yo no conocía a ninguno que fuera divulgador de derecho.

- Encontró un muy buen nicho al tratar el derecho en TikTok. ¿Se habla muy poco de derecho o, en cambio, se entiende poco?

Creo que sí, que se habla poco del derecho en lugares que no sean los foros jurídicos, como prensa jurídica o lugares de debate jurídico, entre abogados y demás. La sociedad, en realidad, continuamente está hablando de derecho porque el derecho se entremezcla en todas las áreas de nuestra vida, desde un estado de alarma cuando fue el COVID hasta si ‘X’ político ha cometido un delito. Todo el rato estamos opinando, pero muchas veces sin saber. También porque hay actualmente más de 100.000 leyes en España, que además varían en función de la comunidad autónoma, y que cambian año a año. O sea, vivimos en una inseguridad jurídica constante en la que no para de haber cambios y demasiada densidad normativa. Debería haber una depuración porque el ciudadano debería comprender la ley y no se está facilitando ese proceso. También animo a la gente a tomar responsabilidad e informarse cuando pueda, lo máximo posible, partiendo de la fuente de la propia ley. No de lo que dice ‘X’ persona, incluida yo mismo, que es la ley, que yo siempre intento ser lo más objetivo posible. Pero yo doy una píldora, pues igual que la prensa da una píldora o que en los programas se da una píldora, pues a partir de ahí cada uno debe expandir la información.

- ¿La gente conoce lo suficiente todos sus derechos?

La gente no conoce para nada todos sus derechos. De hecho, yo mismo, que soy abogado, que terminé la carrera hace cuatro años, que estoy todo el día estudiando, hay cosas en las que todavía tengo dudas. Surgen novedades y el derecho va por detrás de estas novedades, como inteligencia artificial, cosas relacionadas con la propiedad intelectual, derechos de autor, nuevos abusos cometidos por los bancos... Surgen cosas en las que nos vemos afectados y es complicado estar al tanto. Lo que sí recomendaría es que en el nicho concreto en el que estés especializado, intenta aprender sobre el derecho que se aplica a eso. Por ejemplo, si estás trabajando en marketing, intenta saber todo lo que esté relacionado con el derecho y el marketing y en qué casos puedes copiar una obra, en qué casos debes citar a tal persona, cómo se aplica todo. Lo mismo cada vez que vayas a hacer algo nuevo. Si vas a firmar una hipoteca, asegúrate de conocer lo mínimo e indispensable para firmarla con respecto a la ley. Si vas a firmar un contrato de alquiler, lo mismo, qué cláusulas son abusivas y cuáles no, porque ahora mismo la información está en Internet, accesible para todos y la ley es pública.

- En Internet le conocen como Lawtips, pero al final del día es Andrés Millán quien se va a la cama. ¿Qué le motiva a levantarse cada día?

Mi trabajo me encanta, hago cosas nuevas y meto en nuevos proyectos cada día y, además, siempre intento hacer deporte todos los días, es algo que me encanta y, por ejemplo, si estoy cansado de grabar vídeos, de buscar información, me meto en tareas más relacionadas con mi despacho de abogados o en tareas más relacionadas con la web, con la comunicación con el cliente. Si también estoy cansado de eso, pues me voy a refrescar, voy a surfear o voy a jugar a pádel, vuelvo y trabajo. Me gusta que me pueda organizar mi propia vida en base a objetivos y en base a lo que me gusta. Es verdad que probablemente esté trabajando más de ocho horas al día, pero en cosas que me encantan y que disfruto. Entonces se entremezcla mucho mi vida personal y profesional, pero porque yo lo he elegido así.

- Tan solo sumando Instagram y TikTok suma casi 3,4 millones de seguidores. Eso lo convierte en el abogado con más seguidores de España. ¿Siente cierta presión para subir contenido?

Más que presión, yo creo que sale de mí mismo. Puede ser algo que me he autoimpuesto. Me nace la necesidad cuando veo una noticia, comento en una conversación con amigos un tema interesante, lo veo en la televisión o estoy estudiando, cuando surge algo que yo creo que le interesa a la gente, siento la necesidad de ponerme a grabar un vídeo y explicarlo. Me gusta, es algo que no puedo evitar, al menos de momento. Puede ser cierta presión, no externa, sino interna. Entonces, puede que a largo plazo llegue un momento en el que ya no quiera subir tanto contenido y baje la frecuencia o me desplace a otras redes sociales en las que no haya que subir tanto contenido. También me gusta en cierta manera esa presión. De hecho, muchas veces cuando hay que estudiar para un examen, si no fuera por los nervios del examen o por la presión que sientes, igual no te enfocarías tanto ni estudiarías tanto. Yo creo que la presión bien llevada y con pausas por el medio, descansos, tomarme mis vacaciones y tal, es gestionable y es hasta sana.

Andrés Millán, conocido como Lawtips en redes sociales. Linkedin: @andreslawtips

- Su vida parece un "no parar". ¿Cómo gestiona su tiempo?

Cada noche apunto lo más importante que tengo que hacer al día siguiente, me levanto, no toco el móvil hasta las 12 de la mañana porque cuando tocas el móvil ya están todas las urgencias, todo lo que hay que resolver, entonces me dedico a hacer lo que me había propuesto el día anterior, y en cuanto lo saco ya sé que lo más importante lo he hecho. A partir de ahí me dedico más a fluir. Si estoy cansado, pues me voy a dar un paseo, leo un libro o voy a hacer deporte. Si no, pues continúo trabajando y adelantando trabajo de próximos días o ahora sí resolviendo las urgentes y las llamadas que me lleguen. Al final, el trabajo es infinito. Cuando eres emprendedor siempre va a haber un vídeo más que puedo subir, siempre hay un cliente más al que puedo ayudar, siempre hay un correo más que puedo contestar, pero intento crear sistemas que me permitan resolver lo más importante, por ejemplo, los correos, no contesto todos los días el correo, sino que lo contesto cada tres días, acumulo todos los correos y los respondo de golpe, los clasifico por etiquetas y demás. Intento crear este tipo de sistemas para resolver lo importante, ponerme horarios para, al final, no entrar en el bucle del trabajo infinito, porque repito, siempre se puede hacer algo más. Entonces haré lo importante y si algún día me apetece hacer un poco más, lo haré también. No hay que hacer cientos de miles de cosas diarias, porque el 90 % de las cosas que hagamos nos dan el 80% de los resultados.

- Hoy co-lidera el despacho de abogados ‘Distrito Legal’. ¿Las redes sociales le han abierto las puertas a nuevas oportunidades?

Sin duda, las redes sociales nos han dado todas las oportunidades porque, de hecho, tú antes cuando creabas un negocio tenías que hacer la inversión en el local, contratar los trabajadores y después ir a buscar a los clientes. Y si tenías suerte, tendrías clientes y tu negocio sería rentable, pero si no, habrías hecho toda esa inversión en vano. Sin embargo, ahora tú puedes construir una comunidad apalancándote en las redes sociales, como he hecho yo, llena de potenciales clientes y a partir de ahí crear el negocio. Nunca había pensado que fuera a montar un despacho de abogados, simplemente me puse a crear contenido jurídico. Pero la gente me decía, oye, tú eres abogado, tú me puedes ayudar con mi tema, tú puedes gestionar mi tema. Mis propios seguidores me pidieron que construyera este negocio. Entonces me facilitó muchísimo las cosas y todavía hoy en día, gracias a las redes sociales, nos entran el 70-80% de los clientes y el resto gracias a SEO e Internet.

- ¿Se le han acercado alguna vez por la calle para preguntarle algo sobre derecho?

Cuando se me acercan por la calle suele ser más para hablar conmigo un ratillo, sacarse alguna foto o comentar temas más relacionados con marca personal, redes sociales que derecho en sí. Preguntas de derecho me hacen todos los días muchas por mensaje directo en Instagram, en TikTok, en LinkedIn, pero por la calle suelen ser más curiosidades sobre mi vida o charlar un rato. Alguna pregunta me han hecho, pero no es lo más común.

- Ya estamos en campaña de 2023 de la Declaración de la Renta. El momento que todo el mundo teme. ¿Hay mucho desconocimiento del tema?

Sí que hay muchísimo desconocimiento, pero de nuevo, porque las leyes cambian continuamente. De hecho, este año hay obligación de que todos los autónomos deben presentar la declaración de la renta, que antes no era así, ahora sí, independientemente de cuánto hayas ganado. Se han creado nuevas deducciones, por ejemplo, por la compra de coche eléctrico, pero no son fáciles de gestionar. La gente anda también perdida con el tema de las criptomonedas, se tributan, no se tributan, qué hay que hacer, qué tengo que meter, qué no tengo que meter, cuándo estoy obligado. Han cambiado los límites también este año para presentar la declaración de la renta. La gente también se lía con si el paro cuenta como un pagador o no, que sí que cuenta, si determinadas ayudas y subvenciones tributan. Además, hay también reducciones y deducciones que dependen de la comunidad autónoma y es muy complicado estar al tanto. Entonces, por supuesto, es normal que haya desconocimiento cuando también todo varía en función de la comunidad autónoma.

- Sobre casos recientes, hay mucha gente que no entiende que Dani Alves, tras ser declarado como culpable por violar a una mujer, pueda salir de la cárcel pagando un millón de euros. ¿Qué es lo que la gente no sabe de eso?

El caso de Dani Alves es muy interesante y ha sido comentado por todo el mundo, algunos con más criterio y fundamento y otros con menos. El llevaba un año y medio sin condena en prisión preventiva esperando a ser juzgado. Lo ha sido recientemente y le han condenado a cuatro años y pico de cárcel. Entonces, él ha recurrido.

En la siguiente instancia podrá ser condenado a más o menos años o incluso absuelto. A la espera de juicio, como viene determinado en la ley de enjuiciamiento criminal, el tribunal, atendiendo las circunstancias del caso y los potenciales riesgos procesales, como riesgo de fuga, determina si debería continuar en prisión esperando ser juzgado o puede gozar de esta libertad provisional.

El tribunal ha determinado que sí (a la libertad provisional) porque ha pagado una fianza de un millón de euros, se le han retirado los dos pasaportes, tiene una orden de alejamiento con respecto a la víctima y porque tiene que declarar semanalmente, si no me equivoco, ante la audiencia provincial. Entonces, atendiendo las circunstancias del caso, el tribunal, repito, cada caso es único, en este caso ha considerado que no era necesario que continúe en prisión preventiva.

- El mundo de las criptomonedas ha dividido el mundo en dos: los que están de acuerdo y los que lo miran con mucha desconfianza.

Con eso ocurre como con todas las innovaciones, como la inteligencia artificial. Yo dividiría las criptomonedas entre Bitcoin y el resto de las criptomonedas. Bitcoin puede ser una alternativa en el largo plazo como refugio de valor a una serie de divisas que no se paran de devaluar con una inflación brutal como tenemos actualmente, como ha ocurrido con el dólar o con el euro

Es una alternativa descentralizada y con una mayor transparencia. Creo que la tecnología que lo sustenta, el ‘blockchain’, también es muy interesante para la creación de negocios alrededor del mismo y que, además, las criptomonedas permiten también el acceso a formas de pago a personas que no la tendrían porque no disponen de una cuenta bancaria, como pueden ser ciertos ciudadanos de algunos lugares de África o de otra serie de sitios. Te permite hacer transacciones de mucho dinero sin tener que pedirle permiso a nadie. Por ejemplo, tú si quieres comprar una empresa de medio millón de euros, necesitas el permiso de tu banco para hacerlo, rellenar un papeleo. El dinero cuando está en el banco al final no es tuyo. Entonces, para muchos Bitcoin es una alternativa a eso. Creo que está bien conocerlo, estar informado y que a partir de ahí cada uno debe tomar sus propias decisiones sobre si quiere poseer el Bitcoin o no. La información es la clave para tomar decisiones y que mucha gente opina sin estar informado del todo.

- ¿Qué metas tiene a partir de ahora?

Mis metas se basan en mejorar mi despacho de abogados para mejorar la comunicación con el cliente y actualizarle continuamente sobre su tema, sobre los casos que lleva, que creo que es algo que pocos despachos consiguen hacer bien y nosotros mismos todavía no lo hacemos bien, entonces estoy obsesionado con mejorar eso, y es uno de mis objetivos de este año. Y, por otro lado, con respecto a mi marca personal, continuar trabajando en ella y ayudar a la mayor cantidad posible de gente a conocer el derecho, las finanzas y también el mundo de los negocios y el emprendimiento. Es algo que me gusta trasladar a los jóvenes. El otro día di una charla en EDEM, la Escuela de Empresarios, y me encantó el ambiente que había, lleno de jóvenes que querían emprender, que ya tenían sus proyectos, que estaban en la lanzadera, que les interesaban las redes sociales, Me parece muy bonito eso y me encanta ayudarle siempre que pueda. Entonces también es otro de los objetivos de este año, continuar ayudando a los chavales e inspirándoles siempre que pueda para emprender.

Siempre acabo con la misma pregunta. ¿Cómo está?

Genial. Cada año mejor porque cumpliré los objetivos que me propongo, he encontrado una mentalidad que me permite aprender del error. Lentamente me he convertido en alguien estoico, gracias a las redes sociales también he madurado mucho por estar continuamente expuesto a la opinión ajena, a críticas, he aprendido a distinguir las críticas constructivas de las destructivas y pasar totalmente de las segundas y eso me da como relajación para mi vida, siempre hago lo que quiero y considero mejor para amigos, familia o para mí. Entonces disfruto mucho de mi día a día, además aprendo constantemente, intento estar a la vanguardia de todo lo relacionado con el derecho y las finanzas. Gracias a las redes sociales también he hecho muy buenas relaciones con gente afín a mí.

La verdad que disfruto mucho la vida, me lo paso genial, tengo un trabajo que me gusta y que además me hace ganar dinero y que me permite viajar todo lo que quiera. Así que yo creo que actualmente mejor imposible. Mi familia está bien, tengo salud, ¿qué más puedo pedir?