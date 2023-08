El cartel en una atracción de feria provoca impresionantes reacciones 

"He leído este cartel de una atracción de feria como si fuera una metáfora vital y ahora estoy hundidísimo". Con este breve mensaje escrito en catalán ha compartido @nonantlemarc el cartel que se ha encontrado en la atracción Isla Pirata de la feria.

Y es que no es para menos porque en un folio plastificado a la entrada de la atracción y escrito a ordenador se puede leer: "Isla Pirata. El viaje no tiene tiempo, se termina cuando te tiras por el tobogán. No se puede ir marcha atrás".

Este texto casi filosófico ha dado que hablar en Twitter donde decenas de personas han comentado el cartel tirando también de humor.

"No se puede ir marcha atrás", dice un tuitero en reacción al cartel en cuestión junto a unos emoticonos de tristeza. "Demoledor", dice el autor del tuit. "Puta bida, tete", comenta otra persona.

Otro usuario ha dicho directamente que ese cartel le recuerda a la película de Christopher Nolan Interestellar, que aborda cuestiones similares, más o menos, a las que plantea el texto colocado en la atracción.