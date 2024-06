El cartel que han puesto en un bar de Valencia es un aviso de lo que puede venir en hostelería

Hay tendencias en hostelería que sin que muchos sepan cómo se han llegado a implantar simplemente suceden. Si hace un tiempo, sobre todo después de la pandemia, se implementó en algunos bares que sólo se podía estar media hora en las terrazas con una consumición.

Ahora, la cuenta Líos de vecinos, perfil dedicado a compartir sobre todo carteles en comunidades de vecinos, ha publicado el letrero que se ha encontrado en un bar de Valencia.

"Si se sientan en una mesa sucia no se les atiende", se puede leer en un folio a cuadros en rotulador azul. Una indicación que no parece ser habitual, por el momento, en hostelería y que no se sabe si será copiada por otros locales.

En algunas respuestas se pueden leer mensajes como "lamentable". Queda por saber la versión del local y si tiene que ver, por ejemplo, con que los clientes se sentaban en las mesas a su libre albedrío y sin contar con el personal de sala.