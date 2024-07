El cartel que pone para vender su plaza de garaje es para exponerlo en las escuelas de marketing

Encontrar aparcamiento se ha convertido, sobre todo en las grandes ciudades, en un calvario para muchos vecinos de los barrios del centro donde, afortunadamente para muchos otros ciudadanos, cada vez hay más zonas verdes y menos lugar para los coches.

En este campo se ha movido con soltura Yolanda, una mujer que vende una plaza de garaje y que ha usado para quitársela de encima una técnica de marketing que haría palidecer a los más grandes vendedores del mundo.

"¿Problemas para aparcar por la zona, no? Deja de financiar al Ayuntamiento con multas de aparcamiento y cómprame la plaza de garaje que vendo en la Plaza Abril, anda, si es más por ti que por mí", empieza diciendo el cartel.

Finaliza el anuncio dejando su nombre y su número de teléfono para, cuando les venga bien a ambos, proceder a la venta de dicha plaza de garaje. "No me digas que no es maravilloso", escribe un usuario sobre la publicación.