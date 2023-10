El chef José Andrés responde a Ione Belarra con uno de los tuits más duros que se le ha visto nunca

El chef José Andrés es muy activo en X, anteriormente Twitter, y acostumbra a responder y a mencionar a políticos de toda índole. Con su ONG World Central Kitchen recorre el mundo ayudando a las personas que están sufriendo por algún tipo de conflicto, ya sea bélico o provocado por una catástrofe climática.

En las últimas el cocinero asturiano ha dejado uno de los mensajes más contundentes que se recuerdan en respuesta a la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, líder de Unidas Podemos, a cuenta de sus palabras sobre la guerra entre Israel y Palestina.

Belarra acudió este fin de semana a una manifestación en favor del pueblo palestino y ha criticado las acciones de Israel sobre la franja de Gaza. De hecho llevó un pañuelo hecho por mujeres palestinas a los actos del 12 de octubre.

Ahora, Israel ha denunciado pública y "enérgicamente" las palabras "inmorales" pronunciadas por "ciertos miembros" del Gobierno español con las que, según el Ejecutivo israelí, se alinean con el grupo islamista de Hamás.

"Estas declaraciones no solo son absolutamente inmorales, sino que también ponen en peligro la seguridad de las comunidades judías de España, exponiéndolas al riesgo de un mayor número de incidentes y ataques antisemitas", se puede leer en el comunicado publicado en X por la Embajada de Israel en España.

Belarra no se ha quedado callada y ha respondido de forma enérgica al mensaje de la embajada hebrea: "Su gobierno está llevando a cabo crímenes de guerra en la Franja de Gaza, bombardeos masivos, cortes de agua y luz, no dejan entrar ayuda humanitaria. Denunciar ese genocidio no es 'alinearse con Hamás', es una obligación democrática. El silencio, complicidad con el terror".

Ha sido a raíz de este tuit donde ha entrado el cocinero asturiano, Premio Princesa de Asturias de la Concordia, que ha dicho que Belarra no merece ser ministra y ha instado a Pedro Sánchez a cesarla de su cargo.

"Usted como Ministra tiene que reconocer primero que el ataque de Hamas contra civiles es un acto terrorista…y que Israel está defendiendo a sus ciudadanos…después puede pedirle contención y respeto por las vidas de civiles en Gaza… al final debemos pedir por la Contención de todas las partes…pero nunca apoyar a los terroristas y a los agresores…", ha empezado diciendo el chef.

Después ha metido en el mensaje a Rusia y ha preguntado a Belarra si apoya a Rusia: "¿Quién ha matado a niños y mujeres y ancianos y civiles? Yo no la he escuchado decir una palabra contra semejante masacre?…Usted es Pro @KremlinRussia_E y Pro Hamas?". "Usted no me representa a mi ni a España. No merece ser ministra… Presidente @sanchezcastejon debería quitarla de su cargo…", ha finalizado José Andrés en un mensaje muy polémico que ya está dando que hablar en la red social de Elon Musk.