El cocinero David de Jorge dicta un clarísimo veredicto sobre las sartenes más de moda ahora mismo

El cocinero David de Jorge, conocido también como Robin Food, ha dado su rotunda opinión sobre las sartenes de acero inoxidable, muy de moda en los últimos meses frente a las antiadherentes, porque el recubrimiento de estás comienza a pelarse con el uso y se mezcla con lo que cocinemos en ellas.

Una seguidora le ha planteado una duda sobre todo ello al chef: "Me he comprado una sartén de inoxidable y se me pega la comida. ¿Qué hago mal? Siempre he tenido antiadherentes".

De Jorge es clarísimo: "Blanco y en botella, majetón. Vuelve a las antiadherentes, que está todo dios pirado con las antioxidables jodiendo los lomos de merluza y las tortillas".

En otro mensaje en la red social Threads, el cocinero agrega: "Mi madre cuajó toda la vida la tortilla en antiadherente y aquí sigo vivo y coleando camino de los 55 boniatos".

"Hay que ser valiente e insensato para recostar una merluza por la piel en una sartén inoxidable. Viva el antiadherente, aúpa", insiste.