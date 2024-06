El diario argentino 'Clarín' desvela lo que Ayuso pretende realmente con la Medalla que dará a Milei

El diario argentino Clarín, uno de los más importantes de ese país, ha explicado a sus lectores lo que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, busca al conceder la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid al presidente Javier Milei.

Clarín destaca que Milei suma así "dos reconocimientos en un nuevo viaje a España", ya que recibirá también el Premio del Instituto Juan de Mariana, y destaca que Ayuso ha "elegido condecorar a Javier Milei con una distinción que sólo ella puede conceder, por decreto, 'como cortesía y reconocimiento".

Lo que persigue, según el diario argentino, es "desmarcarse de la tensión diplomática que estalló el mes pasado entre Milei y el jefe del gobierno español, Pedro Sánchez".

Clarín destaca que "el paso fugaz de Milei por Madrid, del cual el gobierno de Pedro Sánchez 'finge' no estar al tanto -aunque autorizó que su avión aterrice en la base área de Torrejón de Ardoz, que sus escoltas porten armas y que el Ministerio del Interior le brinde seguridad-, tendrá su momento de gloria el viernes a las 20.30, cuando suba por la escalera principal del Real Casino, la mejor de estilo modernista que se conserva en Madrid".

Mientras, el diario argentino La Nación explica a sus lectores quién es Ayuso: "Opositora al presidente español, el socialista Pedro Sánchez, y cercana a Pro y al gobierno de Cambiemos, Díaz Ayuso forma parte de los 'encuentros con amigos' que el Presidente verá en este nuevo viaje, según la definición de uno de sus interlocutores diarios".

Mientras, la dirigente 'popular' ha considerado un "honor" recibir al presidente de Argentina, "elegido por amplía mayoría en las urnas por el pueblo", y dice no tener la culpa de que este realice visitas institucionales a gobierno diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente" no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

Criticada por el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, en el Pleno de la Cámara regional, Ayuso ha sostenido que Milei también visitará el sábado al canciller alemán, Olaf Scholz. "¿Les suena? Es socialista. ¿Está en la ultraderecha el señor Scholz? ¿Cómo funciona esto?", ha preguntado a continuación.