El distintivo que ponen en Dubái a los aguacates maduros para destacarlos en los supermercados 

Uno de los contenidos preferidos de todos los usuarios de TikTok es aquel que muestra curiosidades de la vida diaria que se hace en países tan exóticos como Dubái. Muchos españoles y extranjeros que viajan a ese país no dudan en compartir algunos detalles de cómo es su día a día.

Curiosidades, detalles de la cultura árabe comparados con el punto de vista occidental y aspectos tan curiosos como pueden ser la distribución interior de una tienda o de un supermercado, así como el orden de sus productos.

Sobre esto, ha publicado un vídeo la usuaria de esta red social Ali Norden, conocida en la red como @alinorden. La joven, que se encuentra en el país árabe, ha publicado un vídeo para que sus más de 10.000 seguidores conozcan cómo es un supermercado.

"Cosas que vi en un supermercado de Dubái y que te sorprenden", comienza diciendo. Lo primero es que la frutería enseña el interior de las naranjas para que se puedan elegir mejor. También con los aguacates, que le ponen unas pegatinas a los que están maduros y listos para comer.

Las estanterías están completas y con los productos perfectamente ordenados. "Me da placer visual y es un mimo al alma", llega a reconocer la usuaria.

Finalmente, acaba enseñando un espacio más oculto y dedicado a turistas extranjeros y no a la población local: "Hay un sector secreto en el que no pueden entrar los musulmanes porque venden productos derivados del cerdo y en la cultura árabe no pueden consumirlo".