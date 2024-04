El gesto de su mejor amigo tras ser ingresado no para de compartirse: amistades que valen oro

El usuario de TikTok @mattiaswm ha publicado el gesto que ha tenido su mejor amigo con él después de ser ingresado el día en el que se disputaba los cuartos de final de Champions League entre el Manchester City y el Real Madrid.

Hay amigos que valen oro y el protagonista de esta historia lo ha demostrado. Más de 300.000 personas han sido testigos de lo mucho que ha disfrutado el pase a semifinales del conjunto dirigido por Ancelotti en una gesta histórica en el Etihad Stadium (Manchester, Reino Unido).

Su mejor amigo no podía permitir que se perdiera un partido que llevaba mucho tiempo esperando. Atentos a todo lo que ha traido al hospital: dos soportes de plástico que han servido de enganche de una tela donde se ha visualizado el partido mediante un proyector.

Junto a eso, el usuario estaba acompañado por otro paciente con el que ha disfrutado de un sufrido partido que terminó con la victoria del Real Madrid en la tanda de penaltis gracias al defensa central alemán Antonio Rüdiger.

"¡Hemos pasado, eh!", gritó el acompañante de habitación con ese último gol. El vídeo ha generado más de 44.400 'me gusta' en poco más de 24 horas. Los más de 300 comentarios se han volcado con el mejor amigo y el acompañante del usuario: "Eso no es un amigo, es un hermano". "Le habéis dado la vid aal señor de al lado", ha rematado la usuaria Mariipuyii con su comentario, que ha recibido más de 1.254 'me gusta'.