El importante (y necesario) alegato de un médico cubano que está trabajando en España

El médico cubano que está trabajando en España Jess Maush (en Tik Tok @jessmaush) ha relatado en un vídeo colgado en su canal cómo está siendo su experiencia en la sanidad pública española.

El sanitario comienza diciendo que va a trabajar contento porque es consciente de cómo está trabajando en España en comparación con Cuba: "En mi caso, que es el del sector de la sanidad, las características con las que se trabaja aquí no tienen nada que ver con las de ahí".

"En Cuba no hay de nada, no hay medicamentos, no hay material para poder trabajar. Entonces llegas a este país, que para mí es el mejor del mundo después de Cuba, y se puede trabajar de una forma tan diferente", reconoce.

Además, cuenta que venir España le ha brindado la oportunidad de mejorar en todos los aspectos posibles: "Se puede ayudar a la gente con los con los materiales que te hacen falta y las cosas no se no se complican tanto porque el recurso está ahí".

"Es verdaderamente fabuloso atender a la gente y que tú veas que las personas se van bien, con con una buena respuesta, un buen tratamiento y al final todas esas cosas se agradecen muchísimo y eso en mi país desgraciadamente hoy no hay", añade.

Además de estas condiciones, también ha destacado el hecho de que desde la ventana de su consulta pueda observar un pequeño parque verde: "Tenemos unas vistas desde la consulta maravillosas y esto también influye mucho".

Finalmente, acaba reconociendo que aunque el trabajo es cansado y muy agotador es, para él, "muy reconfortante" porque sabe de donde viene.