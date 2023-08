Un español prueba un desayuno inglés clásico y acaba poniéndole esta nota

El usuario de Tik Tok Archie Ted (@archieted0), un popular influencer nacido en Londres pero que vive en España, ha compartido el desayuno inglés que ha tomado con un amigo español para recuperarse de una noche larga.

"Estamos en la playa, tenemos resaca y Borja me ha dicho que quiere comer algo y yo he pensado 'si estamos en Málaga, esto está lleno de guiris, yo soy uno ellos... vamos a por un desayuno inglés que eso nos recupera'", comenta.

Tras preguntarle a su amigo Borja si alguna vez había comido uno, se han ido a comer uno de estos clásicos almuerzos. Una de las cosas que destaca en el vídeo es la salsa marrón, que le hace probarla con una salchicha.

"Dinos qué te parece Borja, yo creo que no te va a gustar", le comenta el creador de contenido y, efectivamente, a su amigo no le gusta. "No le gusta absolutamente nada y a mí me encanta", añade el influencer.

Además, este destaca que con esa salsa no hay punto intermedio y que "o lo amas o lo odias". Sin embargo, el resto del desayuno sí que le ha gustado, tal y como ha acabado puntuándolo con un ocho.