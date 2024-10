El Juli se molesta con Urtasun por lo que hizo justo ahí y una experta en protocolo da un aviso

El Juli se ha mostrado molesto con el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, porque éste no le aplaudió cuando fue a recoger el último Premio Nacional de Tauromaquia, de manos de los reyes.

En un escrito en Instagram, el torero ha señalado: "Señor ministro, usted no aplaude, yo le saludo. La tauromaquia es inclusiva, la cultura es del pueblo, no pertenece a ideologías políticas y su obligación como ministro es protegerla, defenderla y promoverla por encima de sus gustos personales".

"Feo detalle, 'señor ministro', en una persona de su situación y responsabilidad. Soy el último torero en recibir este premio tan importante y estoy seguro q volverá la cordura, la responsabilidad y que en un futuro próximo muchos compañeros lo volverán a recoger de manos de un ministro con educación que no censure nuestra profesión", ha añadido.

Tras el revuelo que se ha montado por el 'no aplauso' del ministro, Diana Rubio, experta en protocolo, ha advertido de que no todo es siempre como parece.

"Se esta buscando polemizar el 'no aplauso' del ministro y del secretario de Cultura al Juli cuando recogió ayer el premio de tauromaquia 2023. No fue el único al que no aplaudieron y hubo otros a los que los reyes tampoco lo hicieron", ha asegurado, mostrando en un vídeo exactamente eso que dice.

Por eso, la experta, reclama: "Cuidado con desinformar y manipular".