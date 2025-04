Preguntan a Javier Bardem por qué no se va a vivir a Andorra o a EEUU y su respuesta es para ponerla en los institutos 

El actor Javier Bardem ha dado una contundente respuesta cuando el músico James Rhodes le ha preguntado en la Cadena Ser por qué no vive en Estados Unidos o en Andorra, para pagar menos impuestos que en España.

"Decides vivir aquí y que tu familia crezca aquí", le ha señalado Rhodes, ante lo que el actor ha subrayado: "Y pagar impuestos aquí" "¿Son mas aquí?", ha querido saber el músico.

"Están Los Ángeles y Nueva York, que son una locura de impuestos que luego cuando yo trabajo en producciones que son Los Ángeles y Nueva York llego a pagar un 65 o un 70% de impuestos, entre lo de aquí y lo de allí", ha explicado Bardem.

"Pero no vas a mudarte a Andorra", le ha dicho el músico. "No, no, no", ha garantizado el actor. "¿Qué hay de la cultura norteamericana que no te gusta?", ha querido saber Rhodes.

"No pertenezco a ella, con todos mis respetos y toda la gratitud de las cosas que me han podido dar y me han dado apoyo y me han ofrecido trabajo, su casa, conozco gente, tengo amigos... Es otro tipo de cultura. Aquí están mis amigos, mi familia, mi raíz, mi idioma, está mi país", ha reflexionado el actor.

"Mi vibración interna es esta. Y lo que me preocupa es la política de mi país, la política en general, la sociedad en general, pero me preocupa mucho lo que pasa aquí. Y es aquí donde quiero estar para echar una mano en lo que pueda humildemente, estar presente. Leo mucho lo que sucede, estoy al tanto de las cosas, intento reaccionar como puedo desde donde puedo y como puedo. Es mi país y me gusta", ha subrayado.